Ultime Notizie – Online il nuovo sito web della federazione internazionale di Padel (Di domenica 26 febbraio 2023) Uno strumento dinamico, moderno e di semplice fruizione con molte novità: dal nuovo ranking con dati e statistiche, alla mappa dei tornei e dei circuiti semplificata e intuitiva, fino al 'mappamondo' delle singole federazioni. Il presidente Carraro: «Il nuovo sito riflette il senso di libertà, condivisione e partecipazione, elementi cardine della nostra filosofia e del nostro lavoro» In contemporanea con la partenza ufficiale del circuito Premier Padel e l'Ooredoo Qatar Major di Doha, la federazione internazionale Padel lancia ufficialmente il nuovo sito web – www.Padelfip.com – realizzato seguendo la filosofia e la linea d'azione che finora ne hanno contraddistinto il lavoro, i rapporti con le federazioni nazionali e i giocatori.

