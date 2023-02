Ultime Notizie – Naufragio migranti, Occhiuto: “Calabria in lutto, dov’è l’Europa?” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Un barcone che trasportava migranti si è spezzato, a causa del mare in tempesta, davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una trentina di chilometri da Crotone. Decine e decine di morti annegati, tra di loro anche bambini, tanti i dispersi. La Calabria è in lutto per questa immane tragedia. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime di questo Naufragio. Ringrazio coloro che si stanno adoperando per tentare di trovare dei superstiti e per assistere i sopravvissuti, condotti nei vicini presidi ospedalieri e nel Cara di Isola di Capo Rizzuto. In queste ore sono in campo i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Capitaneria di porto, la Protezione Civile”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) “Un barcone che trasportavasi è spezzato, a causa del mare in tempesta, davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una trentina di chilometri da Crotone. Decine e decine di morti annegati, tra di loro anche bambini, tanti i dispersi. Laè inper questa immane tragedia. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime di questo. Ringrazio coloro che si stanno adoperando per tentare di trovare dei superstiti e per assistere i sopravvissuti, condotti nei vicini presidi ospedalieri e nel Cara di Isola di Capo Rizzuto. In queste ore sono in campo i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Capitaneria di porto, la Protezione Civile”. Lo afferma in una nota Roberto, presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Biden boccia piano di pace cinese. G20 spaccato. LIVE - CorriereCitta : Roma, vuole la droga e accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati - zazoomblog : Ultime Notizie – Terremoto oggi scossa magnitudo 2.5 in provincia di Salerno - #Ultime #Notizie #Terremoto #scossa - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Zelensky: pace non basta, costruire uno Stato ucraino in grado di ... - nienagoti : Ucraina, ultime notizie. Mosca mette al bando il capo dei mercenari Wagner. Piano Cina, Biden: se piace a Putin non… -