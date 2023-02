Ultime Notizie – Naufragio migranti, Mattarella: “Indispensabile impegno Ue contro trafficanti” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio “dolore per il Naufragio avanti alle coste crotonesi, nella quale hanno perso la vita decine persone e tra queste alcuni bambini. Molti tra questi migranti provenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Quirinale. “Nell’esprimere il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai naufraghi -cui va assicurata un’adeguata accoglienza- e il ringraziamento ai soccorritori”, il presidente della Repubblica “sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergioha espresso il proprio “dolore per ilavanti alle coste crotonesi, nella quale hanno perso la vita decine persone e tra queste alcuni bambini. Molti tra questiprovenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Quirinale. “Nell’esprimere il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai naufraghi -cui va assicurata un’adeguata accoglienza- e il ringraziamento ai soccorritori”, il presidente della Repubblica “sollecita un fortedella comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di; guerre, persecuzioni, ...

