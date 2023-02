Ultime Notizie – Naufragio migranti, Mangione: “All’alba sulla spiaggia corpi e sopravvissuti sotto choc” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Siamo arrivati intorno alle 6.30 del mattino e sulla spiaggia c’erano già una trentina di cadaveri, l’imbarcazione in frantumi e i sopravvissuti sotto choc”. Questa la testimonianza all’Adnkronos di Ignazio Mangione, direttore del Cara di Isola Capo Rizzuto gestito dalla Croce Rossa, dopo la tragedia avvenuta al largo di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. “Una situazione drammatica, tra i cadaveri c’erano diverse donne e bambini. Abbiamo subito fornito una prima assistenza ai sopravvissuti – racconta Mangione – con coperte e beni di prima necessità”. Al momento “non abbiamo numeri certi di quante fossero le persone a bordo, dalle testimonianze raccolte, anche se in pochissimi parlano inglese, ci dicono tra i 150 e i 200”. Una traversata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) “Siamo arrivati intorno alle 6.30 del mattino ec’erano già una trentina di cadaveri, l’imbarcazione in frantumi e i”. Questa la testimonianza all’Adnkronos di Ignazio, direttore del Cara di Isola Capo Rizzuto gestito dalla Croce Rossa, dopo la tragedia avvenuta al largo di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. “Una situazione drammatica, tra i cadaveri c’erano diverse donne e bambini. Abbiamo subito fornito una prima assistenza ai– racconta– con coperte e beni di prima necessità”. Al momento “non abbiamo numeri certi di quante fossero le persone a bordo, dalle testimonianze raccolte, anche se in pochissimi parlano inglese, ci dicono tra i 150 e i 200”. Una traversata ...

