Ultime Notizie – Naufragio migranti, il soccorritore: "Barcone è esploso, un'ecatombe" (Di domenica 26 febbraio 2023) "C'è stata un'esplosione a bordo, lo ha riferito ai soccorritori uno dei migranti salvati. Alcuni cadaveri presentano infatti delle bruciature. Il Barcone è esploso, per questo è in mille pezzi. Uno scenario apocalittico. un'ecatombe". Lo riferisce all'AdnKronos un soccorritore intervenuto a Steccato di Cutro, a circa 30 km da Crotone, dove all'alba è avvenuto il tragico Naufragio. "L'esplosione si è verificata quando il Barcone era vicino alla costa, e poi si è frantumato – spiega il soccorritore – Osservando l'imbarcazione è chiaro che non è un Barcone che si è frantumato sugli scogli per poi ridursi a pezzi. E' compatibile con un'esplosione, come riferito da uno dei migranti messi in salvo. Sulla battigia hanno ...

