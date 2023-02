Ultime Notizie – Naufragio migranti, Casarini: “Meloni e Piantedosi corresponsabili” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Piantedosi dice ‘bloccare le partenze’. Meloni dice ‘vite stroncate dai trafficanti’. Ma loro sono corresponsabili. Loro bloccano i soccorsi, criminalizzano chi salva vite e non hanno nulla da proporre, né corridoi umanitari né una missione di soccorso europea, a donne, uomini e bambini. Li vogliono condannare o a morire in mare o nei lager libici. Hanno difeso i confini. Ora saranno soddisfatti”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo il Naufragio avvenuto al largo delle coste di Crotone. Secondo una prima stima provvisoria le vittime della tragedia sarebbero oltre 40. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) “dice ‘bloccare le partenze’.dice ‘vite stroncate dai trafficanti’. Ma loro sono. Loro bloccano i soccorsi, criminalizzano chi salva vite e non hanno nulla da proporre, né corridoi umanitari né una missione di soccorso europea, a donne, uomini e bambini. Li vogliono condannare o a morire in mare o nei lager libici. Hanno difeso i confini. Ora saranno soddisfatti”. A dirlo all’Adnkronos è Luca, capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo ilavvenuto al largo delle coste di Crotone. Secondo una prima stima provvisoria le vittime della tragedia sarebbero oltre 40. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

