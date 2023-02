Ultime Notizie – Naufragio Crotone, il racconto di un superstite: “Barca contro scoglio e si è spezzata” (Di domenica 26 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Eravamo quasi arrivati… Sani e salvi. Poi, la Barca ha battuto contro qualcosa di duro, forse uno scoglio o la battigia, e si è spezzata e capovolta. Siamo caduti tutti in acqua. C’era chi gridava, chi è annegato subito, altri hanno provato a raggiungere la riva. E’ stato terribile”. A raccontarlo è uno dei superstiti del Naufragio davanti alle coste di Steccato di Crotone (Crotone), che si trova al Cara. L’uomo, che ha 36 anni, arriva dall’Afghanistan, ha raccontato gli attimi prima del Naufragio ai carabinieri di Crotone che conducono l’indagine coordinata dalla Procura di Crotone. L’informativa con tutte le dichiarazioni dei superstiti, alcuni ancora sotto choc, verranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Eravamo quasi arrivati… Sani e salvi. Poi, laha battutoqualcosa di duro, forse unoo la battigia, e si èe capovolta. Siamo caduti tutti in acqua. C’era chi gridava, chi è annegato subito, altri hanno provato a raggiungere la riva. E’ stato terribile”. A raccontarlo è uno dei superstiti deldavanti alle coste di Steccato di), che si trova al Cara. L’uomo, che ha 36 anni, arriva dall’Afghanistan, ha raccontato gli attimi prima delai carabinieri diche conducono l’indagine coordinata dalla Procura di. L’informativa con tutte le dichiarazioni dei superstiti, alcuni ancora sotto choc, verranno ...

