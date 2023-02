Ultime Notizie – Migranti | Piantedosi | “Naufragio Crotone provocato da incaglio in una secca”

(Di domenica 26 febbraio 2023) “Dalle prime ricostruzioni, la distruzione” del barcone “è avvenuta per unin una. Questo testimonia la condizione di estrema precarietà con cui si è messa in moto questa imbarcazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoal termine della riunione in prefettura asuldel barcone nelle acque di Steccato di Cutro. “Al momento ci sono 59 deceduti e 81 persone tratte in salvo”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che tra le vittime figurano 14 minori. “Sembrerebbe ci siano altri 20-30 dispersi”, ha affermato, spiegando comunque che non si hanno certezze. “Sono comunque dati molto orientativi”, indicazioni basate su “riferimenti dati da chi era a bordo”, ha aggiunto il ministro. “La mia presenza qui era doverosa, è il segnale di attenzione dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Biden boccia piano di pace cinese. G20 spaccato. LIVE - 1900online : Lazio Sampdoria – Le ultime notizie sulle formazioni e le statistiche - lazioland1900 : Lazio Sampdoria – Le ultime notizie sulle formazioni e le statistiche - marikamarci5 : Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi. La Cina pronta a mandare armi a Mosca - corgiallorosso : #Abraham, tolti i punti di sutura. Le ultime -

Risparmi in arrivo per le bollette degli italiani. In settimana l' Arera diffonderà le nuove tariffe del gas nel mercato tutelato e le previsioni sono di un taglio di circa il 17%. Ma con le attuali ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Le notizie del 25 febbraio sul conflitto in Ucraina Corriere della Sera

Putin: non possiamo ignorare capacità nucleare Nato. Usa minaccia Cina su possibile fornitura ... Il Sole 24 ORE

Madonna, morto il fratello Anthony Ciccone: per anni aveva vissuto sotto un ponte Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Controffensiva in primavera, liberiamo anche Crimea". LIVE Sky Tg24

La «bomba migratoria» di Putin non ha funzionato: ecco perché Corriere della Sera

Milan e Atalanta scenderanno sul campo del Meazza domenica 26 febbraio alle 20.45: streaming gratis, info partita e probabili formazioni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...