"Ultimamente era più amaro". Costanzo, la confessione di Pupi Avati (Di domenica 26 febbraio 2023) "Mi addolora ricordare che negli ultimi tempi l'ho sentito molto cambiato": Pupi Avati ha parlato del suo amico Maurizio Costanzo in un'intervista al Messaggero. Il regista ha rivelato che lui e il giornalista continuavano a sentirsi. E proprio nell'ultimo periodo lui avrebbe notato un cambiamento: "Stare con lui era sempre stata una festa, ma l'uomo propositivo ed estremamente ironico che conoscevo Ultimamente esprimeva un senso di amarezza. Aveva perso la capacità di auto-illudersi". "Maurizio dava l'impressione di aver rinunciato ai sogni, agli scherzi, alla goliardia che lo avevano contraddistinto in gioventù - ha continuato Avati -. Contrariamente a me, che alla mia età sono ancora pronto a mettermi gioco, in lui prevaleva la consapevolezza che non poteva più fare certe cose. In poche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) "Mi addolora ricordare che negli ultimi tempi l'ho sentito molto cambiato":ha parlato del suo amico Maurizioin un'intervista al Messaggero. Il regista ha rivelato che lui e il giornalista continuavano a sentirsi. E proprio nell'ultimo periodo lui avrebbe notato un cambiamento: "Stare con lui era sempre stata una festa, ma l'uomo propositivo ed estremamente ironico che conoscevoesprimeva un senso di amarezza. Aveva perso la capacità di auto-illudersi". "Maurizio dava l'impressione di aver rinunciato ai sogni, agli scherzi, alla goliardia che lo avevano contraddistinto in gioventù - ha continuato-. Contrariamente a me, che alla mia età sono ancora pronto a mettermi gioco, in lui prevaleva la consapevolezza che non poteva più fare certe cose. In poche ...

