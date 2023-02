UFFICIALE – Spezia, Semplici per riportare tranquillità (Di domenica 26 febbraio 2023) La squadra ligure ha finalmente scelto il suo nuovo allenatore. A più di una settimana dall’esonero di Luca Gotti, lo Spezia ha deciso di affidare il resto della stagione a Leonardo Semplici. A comunicare l’ingaggio del mister è stata direttamente la società, tramite il proprio sito UFFICIALE. Semplici torna su una panchina di calcio dopo più di un anno e mezzo dall’esonero da Cagliari. In quella stagione andò via dopo appena 1 punto in 3 partite e la sedicesima posizione finale del campionato precedente. Questa sarà quindi una grandissima occasione per entrambe le parti: Semplici vuole tornare ad allenare in Serie A e riscattarsi dopo l’ultima esperienza, lo Spezia cerca la salvezza e punta ad un nuovo progetto per la prossima stagione. Leonardo Semplici sarà il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 febbraio 2023) La squadra ligure ha finalmente scelto il suo nuovo allenatore. A più di una settimana dall’esonero di Luca Gotti, loha deciso di affidare il resto della stagione a Leonardo. A comunicare l’ingaggio del mister è stata direttamente la società, tramite il proprio sitotorna su una panchina di calcio dopo più di un anno e mezzo dall’esonero da Cagliari. In quella stagione andò via dopo appena 1 punto in 3 partite e la sedicesima posizione finale del campionato precedente. Questa sarà quindi una grandissima occasione per entrambe le parti:vuole tornare ad allenare in Serie A e riscattarsi dopo l’ultima esperienza, locerca la salvezza e punta ad un nuovo progetto per la prossima stagione. Leonardosarà il ...

