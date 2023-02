Udinese-Spezia, torna Nzola tra i liguri: le probabili formazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le squadre in campo oggi anche Udinese contro Spezia, ci sarà l’esordio di Semplici sulla panchina dei liguri Tra le squadre in campo oggi anche Udinese contro Spezia, ci sarà l’esordio di Semplici sulla panchina dei liguri. Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ampadu; Gyasi, Verde, Nzola; Shomurodov. All. Semplici L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le squadre in campo oggi anchecontro, ci sarà l’esordio di Semplici sulla panchina deiTra le squadre in campo oggi anchecontro, ci sarà l’esordio di Semplici sulla panchina dei(3-5-1-1): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ampadu; Gyasi, Verde,; Shomurodov. All. Semplici L'articolo proviene da Calcio News 24.

