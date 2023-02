Udinese - Spezia, le pagelle: Beto, gol e sostanza, 7. Nzola è imprendibile: 7,5 (Di domenica 26 febbraio 2023) Si trova due volte da solo contro Nzola. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Si trova due volte da solo contro. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Udinese_1896 : 90’+4’ | LA GARA E' TERMINATA Alla Dacia Arena l'Udinese prima rimonta e poi si vede raggiunta dallo Spezia. Le inn… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nella 24a giornata vittorie per Inter, Milan e Salernitana, pareggio tra Udinese e Spezia - InfoSeriA_ITA : Udinese-Spezia 2-2 | Lo Spezia agguanta il pari con Nzola: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23… -