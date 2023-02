Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali: c’è Success (Di domenica 26 febbraio 2023) È Udinese-Spezia il primo dei posticipi della 24ª giornata di Serie A: da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:00 alla “Dacia Arena” di Udine e la diretta della sfida sarà visibile in TV su Zona DAZN di Sky e in streaming sulla piattaforma di DAZN. Prima di quello di oggi, sono stati soltanto 2 i confronti in Serie A ad Udine fra la compagine friulana e quella ligure. Sorprendentemente, in entrambe le occasioni fu lo Spezia ad imporsi in trasferta, per 0-2 nella stagione 2020/21 e per 2-3 l’anno scorso (reti di N. Molina, Verde, Gyasi, Maggiore e Pablo Marí). Complessivamente, invece, il bilancio complessivo delle due squadre in campionato è di perfetta parità, avendo vinto l’Udinese per 0-1 in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 febbraio 2023) Èil primo dei posticipi della 24ª giornata di Serie A: da pochi minuti sono state diramate lescelte dai due allenatori. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:00 alla “Dacia Arena” di Udine e la diretta della sfida sarà visibile in TV su Zona DAZN di Sky e in streaming sulla piattaforma di DAZN. Prima di quello di oggi, sono stati soltanto 2 i confronti in Serie A ad Udine fra la compagine friulana e quella ligure. Sorprendentemente, in entrambe le occasioni fu load imporsi in trasferta, per 0-2 nella stagione 2020/21 e per 2-3 l’anno scorso (reti di N. Molina, Verde, Gyasi, Maggiore e Pablo Marí). Complessivamente, invece, il bilancio complessivo delle due squadre in campionato è di perfetta parità, avendo vinto l’per 0-1 in ...

