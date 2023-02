Udinese-Spezia, formazioni ufficiali: Sottil sceglie Success, panchina per Thauvin (Di domenica 26 febbraio 2023) La ventiquattresima giornata di campionato continua con il posticipo di domenica 26 febbraio alle ore 18, che vedrà l’Udinese ospitare lo Spezia. Per la partita contro i liguri, l’allenatore friulano Andrea Sottil ha scelto di lasciare in panchina il nuovo acquisto Florian Thauvin, decidendo di confermare Isaac Success al fianco di Beto nell’attacco del suo 3-5-2. A centrocampo, Kingsley Ehizibue agirà sulla corsia di destra, con Destiny Udogie a sinistra e il trio composto da Roberto Pereyra, Walace e Sandi Lovric in mediana. In difesa, Nehuén Pérez, Rodrigo Bec?o e Adam Masina proteggono la porta di Marco Silvestri. M’Bala NzolaUdinese-Spezia, le scelte di Semplici: c’è Nzola L’allenatore dello Spezia Leonardo Semplici, alla ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) La ventiquattresima giornata di campionato continua con il posticipo di domenica 26 febbraio alle ore 18, che vedrà l’ospitare lo. Per la partita contro i liguri, l’allenatore friulano Andreaha scelto di lasciare inil nuovo acquisto Florian, decidendo di confermare Isaacal fianco di Beto nell’attacco del suo 3-5-2. A centrocampo, Kingsley Ehizibue agirà sulla corsia di destra, con Destiny Udogie a sinistra e il trio composto da Roberto Pereyra, Walace e Sandi Lovric in mediana. In difesa, Nehuén Pérez, Rodrigo Bec?o e Adam Masina proteggono la porta di Marco Silvestri. M’Bala Nzola, le scelte di Semplici: c’è Nzola L’allenatore delloLeonardo Semplici, alla ...

