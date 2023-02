Udinese-Spezia 2-2, Semplici: “Siamo soddisfatti, Nzola grande giocatore” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Abbiamo sofferto la forza dell’Udinese, a cui bisogna dare merito essendo una squadra fisica e tecnica, ma nonostante Siamo andati sotto abbiamo reagito nella maniera giusta. Nel finale ho provato a fare anche qualcosa in più ma Siamo soddisfatti”. Con queste parole il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in casa dell’Udinese. Su Nzola: “E’ un grande giocatore, sta crescendo in maniera importante e Siamo contenti di averlo con noi. C’è soddisfazione per la sua doppietta ma anche per tutti i ragazzi, perchè hanno fatto una grande partita”. “L’esperienza è importante, ma ci sono anche dei giovani di qualità – aggiunge l’allenatore ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) “Abbiamo sofferto la forza dell’, a cui bisogna dare merito essendo una squadra fisica e tecnica, ma nonostanteandati sotto abbiamo reagito nella maniera giusta. Nel finale ho provato a fare anche qualcosa in più ma”. Con queste parole il tecnico dello, Leonardo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in casa dell’. Su: “E’ un, sta crescendo in maniera importante econtenti di averlo con noi. C’è soddisfazione per la sua doppietta ma anche per tutti i ragazzi, perchè hanno fatto unapartita”. “L’esperienza è importante, ma ci sono anche dei giovani di qualità – aggiunge l’allenatore ...

