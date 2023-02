Udinese-Spezia 2-2, Nzola: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti del pareggio” (Di domenica 26 febbraio 2023) M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta realizzata contro l’Udinese nel match terminato 2-2: “Volevamo i tre punti, ma siamo contenti del pareggio visto che Abbiamo fatto una grande gara. In fondo un punto è meglio di zero. Personalmente sono felice di essere tornato a dare una mano alla squadra dopo l’infortunio“. L’attaccante angolano ha poi aggiunto: “Mister Semplici ci ha detto di stare sereni e dimostrare cosa sappiamo fare. Noi Abbiamo fatto una partita di squadra, lottando su ogni pallone“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) M’Bala, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta realizzata contro l’nel match terminato 2-2: “Volevamo i tre punti, madelvisto cheunagara. In fondo un punto è meglio di zero. Personalmente sono felice di essere tornato a dare una mano alla squadra dopo l’infortunio“. L’attaccante angolano ha poi aggiunto: “Mister Semplici ci ha detto di stare sereni e dimostrare cosa sappiamo fare. Noiunadi squadra, lottando su ogni pallone“. SportFace.

