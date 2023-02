Udinese - Spezia 2 - 2: il bis di Nzola in un'altalena di emozioni (Di domenica 26 febbraio 2023) La prima di Semplici sulla panchina aquilotta è nel segno della continuità. Per i friulani segnano Beto e Pereyra Leggi su lanazione (Di domenica 26 febbraio 2023) La prima di Semplici sulla panchina aquilotta è nel segno della continuità. Per i friulani segnano Beto e Pereyra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - FT_Italiano : ?? Siete partidos sin ganar para la Spezia ?? Udinese 2-2 Spezia ? Spezia 0-2 Juventus ?? Empoli 2-2 Spezia ? Spez… - CalcioPillole : #UdineseSpezia, #Sottil è furioso: ' Non possiamo prendere questi gollonzi!' - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Serie A, Udinese-Spezia 2-2 – -