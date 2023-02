Udinese-Spezia 2-2, Dragowski: “Credo nella salvezza” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Con l’aiuto dello staff medico sono riuscito a recuperare dall’infortunio. Sono sereno, perché anche gli altri portieri in rosa sono di alto livello e capaci di difendere al meglio la porta dello Spezia”. Queste le parole del portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 in casa dell’Udinese. “Oggi ho avuto la fortuna di fare alcune belle parate, anche se la stavo combinando grossa su Beto nel secondo tempo. Spero che questo punto possa contribuire a raggiungere l’obiettivo della salvezza” ha aggiunto. Su Semplici: “E’ arrivato subito con idee chiare e spero che tutti seguiremo al meglio i suoi dettami. Dobbiamo fare di tutto; in settimana lavoreremo duramente”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) “Con l’aiuto dello staff medico sono riuscito a recuperare dall’infortunio. Sono sereno, perché anche gli altri portieri in rosa sono di alto livello e capaci di difendere al meglio la porta dello”. Queste le parole del portiere delloBartlomiej, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 in casa dell’. “Oggi ho avuto la fortuna di fare alcune belle parate, anche se la stavo combinando grossa su Beto nel secondo tempo. Spero che questo punto possa contribuire a raggiungere l’obiettivo della” ha aggiunto. Su Semplici: “E’ arrivato subito con idee chiare e spero che tutti seguiremo al meglio i suoi dettami. Dobbiamo fare di tutto; in settimana lavoreremo duramente”. SportFace.

