Udinese-Spezia 2-2, Beto: "Volevamo i tre punti. Quello di Dragowski era rigore" (Di domenica 26 febbraio 2023) "Ho segnato ma non posso essere felice della situazione visto che non abbiamo vinto". Con queste parole l'attaccante dell'Udinese Beto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in casa contro lo Spezia. "La partita è stata giocata bene, abbiamo creato opportunità ma abbiamo commesso qualche errore di troppo – aggiunge -. In Serie A non puoi sbagliare così. Io e gli altri giochiamo per vincere, il momento è difficile e non possiamo fare altro che pedalare, la vittoria arriverà sicuramente". Infine, sul contatto con Dragowski: "Per me era rigore". SportFace.

