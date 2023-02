Udinese, Sottil: “Sono molto arrabbiato, non è accettabile subire gol come quelli di stasera” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha commentato il pareggio ottenuto in serata contro lo Spezia. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Oggi Sono molto arrabbiato, perché mi tocca dire sempre le stesse cose a fine partita. Sembra quasi che si voglia prendere in giro le persone. Non posso accettare di prendere ‘gollonzi’ come quelli presi stasera. Non possiamo cercare alibi ,come le occasioni avute, il gioco espresso o altro. Se dicessi questo sarei poco credibile e invece non voglio prendere in giro nessuno. La squadra era in totale controllo, in vantaggio e ha avuto altre occasioni; invece subiamo gol come quelli presi. Non voglio dare la colpa a nessun giocatore in particolare o a un ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tecnico dell’, Andrea, ha commentato il pareggio ottenuto in serata contro lo Spezia. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Oggi, perché mi tocca dire sempre le stesse cose a fine partita. Sembra quasi che si voglia prendere in giro le persone. Non posso accettare di prendere ‘gollonzi’presi. Non possiamo cercare alibi ,le occasioni avute, il gioco espresso o altro. Se dicessi questo sarei poco credibile e invece non voglio prendere in giro nessuno. La squadra era in totale controllo, in vantaggio e ha avuto altre occasioni; invece subiamo golpresi. Non voglio dare la colpa a nessun giocatore in particolare o a un ...

