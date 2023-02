Udinese | Sottil furioso | «Rischiamo di prendere in giro i tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Andrea, allenatore dell’, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia. I dettagli Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio trae Spezia. PAROLE – «Sono veramente arrabbiato, sto annoiando anche me stesso perché così si rischia diinle persone. Sotto il profilo dell’impegno non posso dire nulla, siamo partiti bene con due occasioni clamorose ma non posso più accettare questi gol qui. Non possiamoquesti gollonzi qui, la colpa è nostra e non dobbiamo cercare altre scuse e altri alibi. Abbiamo spinto fino alla fine, non va bene perché prendiamo il primo gol che è una cosa di allucinante, poi rischio di diventare poco credibile. E’ ora di smetterla diquesti gol, ...