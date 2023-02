Udinese, Sottil è una furia: 'Così prendiamo in giro le persone, con questi gollonzi regaliamo punti' (Di domenica 26 febbraio 2023) "Sono veramente arrabbiato: ogni domenica dico la stessa cosa, Così si rischia di prendere in giro le persone". Non trattiene... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) "Sono veramente arrabbiato: ogni domenica dico la stessa cosa,si rischia di prendere inle". Non trattiene...

