Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Vogliamo tornare ad essere protagonisti di questo campionato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Vogliamo tornare ad essere protagonisti di questo campionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Vogliamo tornare ad essere protagonisti di questo campionato' - sportli26181512 : Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inte… - napolimagazine : UDINESE - Sottil: 'Vogliamo tornare ad essere protagonisti di questo campionato' -

Commenta per primo Ecco le scelte die Semplici in vista della sfida di oggi, di scena alla Dacia Arena di Udine.(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. ...(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore:. Spezia (4 - 2 - 3 - 1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; ...

Udinese, Sottil: "A Beto manca solo il gol. Thauvin deve trovare la condizione migliore" TUTTO mercato WEB

Udinese, Sottil: 'A Beto manca solo una cosa. Thauvin...' Calciomercato.com

SOTTIL: "DOBBIAMO FARE UNA GARA DA UDINESE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Udinese; Sottil 'ho fiducvia, niente spirale negativa' Agenzia ANSA

Udinese: Stagione finita, ecco le parole del tecnico Sottil... Tuttocampo

Di seguito le ultime dai campi su Udinese-Spezia, raccolte dagli inviati di TMW: Udinese-Spezia - Domenica 26 febbraio, ore 18.00, Dacia Arena Matteo.Sottil sta pensando di schierare dal 1' Thauvin come partner d'attacco di Beto. C'è ballottaggio con Success. A centrocampo trova spazio Lovric. Assenti Bijol e Ebosse. Semplici manda in campo Nzola c ...