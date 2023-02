Ucraina, Zelensky: “9 anni fa aggressione Crimea, riprendendola avremo pace” (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nove anni fa è iniziata l’aggressione russa in Crimea, riprendendo la Crimea ristabiliremo la pace”. E’ quanto scrive Volodymyr Zelensky su Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione della Crimea da parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’Ucraina in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino. KIEV: “NO DISCUSSIONE CON MACRON E SCHOLZ SU GARANZIE SICUREZZA NATO” – “Nel recente incontro di Olaf Scholz e Emmanuel Macron con il presidente Zelensky non ha avuto nessun ruolo” la discussione delle possibili garanzie di sicurezza Nato per l’Ucraina. Lo ha ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Novefa è iniziata l’russa in, riprendendo laristabiliremo la”. E’ quanto scrive Volodymyrsu Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione dellada parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino. KIEV: “NO DISCUSSIONE CON MACRON E SCHOLZ SU GARANZIE SICUREZZA NATO” – “Nel recente incontro di Olaf Scholz e Emmanuel Macron con il presidentenon ha avuto nessun ruolo” la discussione delle possibili garanzie di sicurezza Nato per l’. Lo ha ...

