Ucraina, perché è sbagliato criminalizzare i "putiniani d'Italia" (Di domenica 26 febbraio 2023) "Chi non 'è con me è contro di me", si legge in 'Matteo' 12,30. Le parole di Gesù avevano un senso, per i credenti, giacché essere contro di lui, significava stare dalla parte dell'Inferno. Con la 'secolarizzazione', però, non ci sono più potenze demoniache e schiere angeliche che le combattono ma è rimasto il senso religioso di un mondo diviso in buoni e cattivi. "Qui non est mecum contra me est!" Chi non condivide i miei valori è mio nemico. Un manicheismo che può considerarsi l'ultima traccia delle età teologiche. "Chi non è con noi è contro di noi", ammonì Benito Mussolini nel discorso di Roma del 24 marzo 1924. La grandezza della democrazia liberale sta nell'aver trasformato il nemico (ontologico) in un avversario politico al quale è riconosciuto il diritto di dire ciò che vuole, di associarsi con chi crede, di criticare liberamente il governo, senza dover temere sanzioni: ...

