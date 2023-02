Ucraina, monito Usa a Cina: “Costi reali se fornisce armi a Russia” (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci saranno “Costi reali” per la Cina se fornirà armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina. E’ il nuovo monito rivolto a Pechino dagli Stati Uniti. “Dalla nostra prospettiva, in effetti, questa guerra rappresenta una vera complicazione per Pechino e Pechino dovrà prendere le sue decisioni su come procedere, se fornire assistenza militare – dice il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan – ma se sceglierà questa strada, questo comporterà Costi reali per la Cina”. “E credo che i leader cinesi stiano valutando questo nel prendere le loro decisioni”, ha aggiunto, parlando alla Cnn, Sullivan aggiungendo che nei contatti diplomatici con Pechino, gli Stati Uniti “non stanno ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci saranno “” per lase forniràallaper la sua guerra in. E’ il nuovorivolto a Pechino dagli Stati Uniti. “Dalla nostra prospettiva, in effetti, questa guerra rappresenta una vera complicazione per Pechino e Pechino dovrà prendere le sue decisioni su come procedere, se fornire assistenza militare – dice il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan – ma se sceglierà questa strada, questo comporteràper la”. “E credo che i leader cinesi stiano valutando questo nel prendere le loro decisioni”, ha aggiunto, parlando alla Cnn, Sullivan aggiungendo che nei contatti diplomatici con Pechino, gli Stati Uniti “non stanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iosonofil : #Ucraina, Ci saranno 'costi reali' per la #Cina se fornirà armi alla #Russia per la sua guerra in Ucraina. E' il nu… - Adnkronos : Ucraina, monito Usa a Cina: 'Costi reali se fornisce armi a Russia' . #Adnkronos - alkhimiyah : RT @ultimenotizie: Ci saranno 'costi reali' per la #Cina se fornirà armi alla #Russia per la sua guerra in #Ucraina. E' il nuovo monito riv… - marielSiviglia : RT @ultimenotizie: Ci saranno 'costi reali' per la #Cina se fornirà armi alla #Russia per la sua guerra in #Ucraina. E' il nuovo monito riv… - News24_it : Ucraina, monito Usa a Cina: 'Costi reali se fornisce armi a Russia' -