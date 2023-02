Ucraina, la resistenza a Vuhledar vista dal drone (Di domenica 26 febbraio 2023) La resistenza dell'esercito ucraino a Vuhledar, città della parte orientale del Donetsk, vista da un drone delle truppe di Kiev. Nelle immagini si vedono carri armati e altri veicoli pesanti russi fermati da mine o missili mentre provano ad avvicinarsi alla città. In una parte del video, si può osservare un soldato di Mosca fuggire a piedi dal carro armato su cui si trova, dopo un'esplosione causata probabilmente da una mina anticarro. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato la sua spinta per conquistare completamente il Donbass, il cuore industriale dell'Ucraina orientale. Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino ha riferito di 27 raid aerei e 75 attacchi con lanciarazzi da parte dei russi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Ladell'esercito ucraino a, città della parte orientale del Donetsk,da undelle truppe di Kiev. Nelle immagini si vedono carri armati e altri veicoli pesanti russi fermati da mine o missili mentre provano ad avvicinarsi alla città. In una parte del video, si può osservare un soldato di Mosca fuggire a piedi dal carro armato su cui si trova, dopo un'esplosione causata probabilmente da una mina anticarro. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato la sua spinta per conquistare completamente il Donbass, il cuore industriale dell'orientale. Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino ha riferito di 27 raid aerei e 75 attacchi con lanciarazzi da parte dei russi.

