Ucraina, la guerra nei boschi che frena le avanzate russe. Mine e imboscate: così gli ucraini colpiscono gli uomini di Mosca (Di domenica 26 febbraio 2023) L'indipendenza ha fatto bene ai boschi ucraini: dal 1988 la superficie coperta da alberi è cresciuta di quasi un milione di ettari, in gran parte piante ad alto fusto piantumate dal governo. Questo è vero soprattutto nella parte occidentale: a Est la steppa è ancora in gran parte brulla, ma non mancano poche foreste di pini dal tronco altissimo immessi nel terreno negli ultimi trent'anni che coprono parti di territorio non urbano a macchia di leopardo. È in queste aree, una continua alternanza di collinette brulle, fitte foreste e avvallamenti percorsi da fiumiciattoli per il momento congelati, all'incrocio tra gli oblast di Kharkiv, Luhansk e Donetsk, che la Russia lancia coscritti per lo più non addestrati contro le posizioni difensive ucraine, soprattutto trincee, edifici rurali, infrastrutture ferroviarie e spesso anche postazioni di fortuna ...

