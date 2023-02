Ucraina | la diretta – Zelensky | “Controffensiva a primavera | riprendiamo anche la Crimea” Putin | “Trattato Start sospeso? Dobbiamo garantire la nostra sicurezza”

(Di domenica 26 febbraio 2023) In un’intervista a Rossiya-1, il presidente russo torna a spiegare i motivi della posizione della federazione sul conflitto ucraino. Mentrepromette unadiche “riconquisteràla”. E aggiunge: “se firmiamo la pace, dovremo difenderci per almeno 10 anni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Biden boccia piano di pace cinese. G20 spaccato. LIVE - Radio1Rai : Lo studio del #GR1 in diretta dal cuore dell'#Ucraina, da dove la squadra ha trasmesso le edizioni principali nel g… - _Nico_Piro_ : “Non si assista senza reagire alla morte in diretta della libertà di informare e di essere informati”… - nonsolopane3 : La sua domanda è diretta e altrettanto sarà la mia risposta: l'Ucraina NON è ne in Europa ne nella Nato, nelle gue… - LaMemoriaViva : Ad un anno dall'evasione russa siamo andati a Bucha. -

Secondo il presidente Zelensky anche il più stringente dei trattati non garantirebbe una pace duratura. Cia: 'Cina non ha deciso se dare armi a Russia'. Croazia: 14 elicotteri per le forze ...26 feb 00:22 Funzionario filorusso: ucraini hanno fatto esplodere diga a Bakhmut per rallentare avanzata 'Le truppe ucraine hanno fatto saltare in aria una diga a Bakhmut, inorientale, per ...

Ucraina, la diretta - Zelensky: "Controffensiva a primavera, riprendiamo anche la Crimea". Putin: "Trattato Start sospeso ... Il Fatto Quotidiano

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Controffensiva in primavera, liberiamo anche Crimea". LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina - Russia, le news del 25 febbraio la Repubblica

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di venerdì 24 febbraio Corriere della Sera

Guerra in Ucraina, diretta. Controffensiva di Kiev a primavera. Putin: "Capacità nucleari" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo il presidente Zelensky anche il più stringente dei trattati non garantirebbe un pace duratura. Cia: "Cina non ha deciso se dare armi a Russia" ...Segui Tag24 anche sui social La settimana che porta all’anniversario della guerra in Ucraina continua a riservare novità clamorose dal punto di vista diplomatico: l’ultima news di rilievo arriva diret ...