Ucraina | Biden “Se piace a Putin | proposta di pace cinese non è buona”

MILANO (ITALPRESS) – Joe Biden boccia seccamente la proposta di pace arrivata dalla Cina in relazione alla guerra in Ucraina. "Se a Putin piace, come può essere un buon piano?" ha commentato il Presidente degli Stati Uniti. "Ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano – ha aggiunto Biden un'intervista a Abc News – l'idea che la Cina negozi l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale". Giudizi negativi per la proposta cinese sono arrivati anche da Ue, Nato e dalla stessa Ucraina. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

