Ucraina: a gennaio capo Wagner tentò di impossessarsi di milioni di munizioni russe (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. -(Adnkronos) - E' una vera e propria tentata 'rapina' per milioni di munizioni per artiglieria, quella che sembra emergere da alcuni documenti postati su twitter da Igor Sushko, osservatore ucraino con forti connessioni con ambienti ufficiali russi 'dissidenti'. A tentare il colpo sarebbe stato Evgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner che dall'inizio dell'invasione russa all'Ucraina ha affiancato le truppe di Mosca. In base a questi documenti, che sarebbero stati messi in circolo dai servizi di sicurezza Fsb, nel quadro di una faida in atto a Mosca, a inizio gennaio sarebbe stato deciso il trasferimento di milioni di munizioni dai magazzini dell'esercito russo a due unità operative, la 22ma brigata delle forze speciali e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. -(Adnkronos) - E' una vera e propria tentata 'rapina' perdiper artiglieria, quella che sembra emergere da alcuni documenti postati su twitter da Igor Sushko, osservatore ucraino con forti connessioni con ambienti ufficiali russi 'dissidenti'. A tentare il colpo sarebbe stato Evgeny Prigozhin,della milizia privatache dall'inizio dell'invasione russa all'ha affiancato le truppe di Mosca. In base a questi documenti, che sarebbero stati messi in circolo dai servizi di sicurezza Fsb, nel quadro di una faida in atto a Mosca, a iniziosarebbe stato deciso il trasferimento dididai magazzini dell'esercito russo a due unità operative, la 22ma brigata delle forze speciali e al ...

