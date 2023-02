Uccisa a coltellate e trovata in un lago di sangue. Il marito piantonato in ospedale (Di domenica 26 febbraio 2023) Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella serata di sabato 25 febbraio nella sua casa di Capodarco, frazione di Fermo, nelle Marche. La vittima, Giuseppina Traini, sarebbe stata Uccisa con diverse coltellate all'addome. A dare... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) Una donna di 85 anni è statamorta nella serata di sabato 25 febbraio nella sua casa di Capodarco, frazione di Fermo, nelle Marche. La vittima, Giuseppina Traini, sarebbe statacon diverseall'addome. A dare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Anziana uccisa a coltellatea Fermo, il marito è piantonato - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Anziana di 85 anni uccisa a coltellate a Fermo, il marito piantonato in ospedale, ha lievi ferite su… - Agenzia_Ansa : Anziana di 85 anni uccisa a coltellate a Fermo, il marito piantonato in ospedale, ha lievi ferite su braccia. L'all… - Gazzettino : Anziana uccisa a coltellate a Fermo, marito in ospedale in stato di choc: piantonato dalla polizia - AnsaMarche : Anziana uccisa a coltellate a Fermo, marito piantonato. L'uomo è in ospedale, ha lievi ferite su braccia -