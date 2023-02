UAE Tour 2023 | classifica generale aggiornata dopo 7^ tappa | trionfa Evenepoel | settimo Tiberi

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ladell’UAEal termine della settima ed ultimavinta dal britannico dell’UAE Emirates, Adam Yates. A quest’ultimo non è sufficiente il successo odierno per balzare in testa alla graduatoria, poiché il leader Remco, della Soudal Quick-Step, è arrivato alle spalle del britannico conservando la maglia e portando a casa la vittoria della corsa. Completano il podio l’australiano Lucas Plapp della Ineos Grenadiers e lo stesso Adam Yates. Nella top ten, alle spalle dello spagnolo Pello Bilbao, dello statunitense Sepp Kuss e dell’olandese Wout Pouls, spicca una splendida settima posizione dell’italiano della Trek Segafredo, Antonio. Ecco la top tep della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #UAETour2023, classifica generale aggiornata dopo 7^ tappa: trionfa #Evenepoel, settimo #Tiberi - SpazioCiclismo : Rivediamo il finale della settima e ultima tappa dell'#UAETour 2023 - sportface2016 : #UAETour2023, risultati e ordine di arrivo 7^ tappa: Adam #Yates vince davanti ad #Evenepoel - RSIsport : ?? Remco Evenepoel ha vinto l'UAE Tour. Il belga, leader già dalla terza tappa, ha conquistato il successo finale co… - MarcoFe59905230 : Remco si aggiudica lo UAE Tour -

Si chiude con l'ottavo posto nella settima tappa l'di Antonio Tiberi, 21enne laziale della Trek - Segafredo. L'italiano si piazza anche ...Remco Evenepoel ha vinto l'. Nell'ultima tappa, 153 chilometri con partenza dall'Hazza Bin Zayed Stadium e arrivo in salita a Jabel Hafeet (quota 1.025 metri, 10,8 km al 6,6%), si è imposto per distacco Adam Yates. Come ...

LIVE! Ultima tappa con arrivo in salita a Jebel Hafeet: si decide la generale. Vince Yates, Evenepoel maglia rossa Eurosport IT

Uae Tour: ultima tappa a Yates, ma il successo finale è di Evenepoel La Gazzetta dello Sport

UAE TOUR. ADAM YATES SPAVENTA EVENEPOEL A JEBEL HAFEET TUTTOBICIWEB.it

Ciclismo, UAE Tour: tappa a Merlier, Evenepoel resta al comando Agenzia ANSA

UAE Tour 2023, Tim Merlier vince la sesta tappa Cicloweb.it

È il giorno della resa dei conti all'UAE Tour. Come consuetudine impone, i giochi per la classifica generle saranno decisi con l'arrivo in salita a Jebel Hafeet. La settima ed ultima tappa prevede cir ...Il 30enne di Courtrai precede l'irlandese Bennett e l'olandese Groenewegen, rispettivamente secondo e terzo. L'altro belga conserva il primato nella classifica generale ...