Tuttosport – “Napoli impressionante | ora testa alle prossime gare”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-25 22:58:03 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: EMPOLI – “Sono contento del fatto che non molliamo mai e abbiamo portato a casa un risultato dignitoso. Iloggi èin tutte le fasi a guardarlo da vicino – ha dichiarato Paolo Zanetti ai microfoni di Dazn -. Abbiamo messo la gara in un binario difficile di partenza con due errori su due pinattive, poi diventa difficile da scalare la montagna. Ci portiamo una bellissima esperienza, siamo una squadra molto giovane e da questi tipi di partite possiamo portare tutti qualcosa a casa. L’approccio è stato difficile per un po’ di tensione, eravamo molto meno fluidi, ci bastava una pressione loro per fare un passaggio indietro. Abbiamo avuto un po’ di timore. Potevamo fare sicuramente meglio di così. Poco tempo fa ...