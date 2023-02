Turchia: ora il terremoto fa tremare anche il presidente Erdogan (Di domenica 26 febbraio 2023) In ogni vita ci sono delle date indelebili: la morte di un genitore, la nascita di un figlio, una tragedia nazionale. Per Hande Akgun, il 6 febbraio 2023 è una di queste. Sono le 04:17 del mattino locali quando la terra nella regione dell’Anatolia sud-orientale – al confine tra Turchia e Siria – incomincia a tremare, poi la catastrofe. Hande ha 30 anni, sta conseguendo un dottorato di filosofia all’Università di Istanbul e vuole fare la giornalista. «Non so se definirmi un’attivista, mi piace parlare di verità e di giustizia. Provo a raccontare che cosa succede in Turchia, ma è veramente difficile perché l’informazione libera è costantemente ostacolata dal governo di Recep Tayyip Erdogan e dall’Akp, il partito che lui stesso ha fondato nel 2001. Se ti opponi al potere non ci sarà spazio per te, non guadagnerai e ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) In ogni vita ci sono delle date indelebili: la morte di un genitore, la nascita di un figlio, una tragedia nazionale. Per Hande Akgun, il 6 febbraio 2023 è una di queste. Sono le 04:17 del mattino locali quando la terra nella regione dell’Anatolia sud-orientale – al confine trae Siria – incomincia a, poi la catastrofe. Hande ha 30 anni, sta conseguendo un dottorato di filosofia all’Università di Istanbul e vuole fare la giornalista. «Non so se definirmi un’attivista, mi piace parlare di verità e di giustizia. Provo a raccontare che cosa succede in, ma è veramente difficile perché l’informazione libera è costantemente ostacolata dal governo di Recep Tayyipe dall’Akp, il partito che lui stesso ha fondato nel 2001. Se ti opponi al potere non ci sarà spazio per te, non guadagnerai e ...

