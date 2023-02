Trucco permanente: il vademecum per un risultato perfetto (Di domenica 26 febbraio 2023) Riempite, piumate, incurvate, sfoltite, assottigliate, tinte, decolorate, cancellate… Le eyebrows sono state al centro di diversi trend che si sono susseguiti negli anni. Ma sembra essercene uno più duraturo degli altri. Quello delle sopracciglia tatuate. Del resto si stima che siano oltre 2milioni gli italiani che hanno scelto di ricorrere al Trucco permanente. Soprattutto donne. Ma anche uomini. E, nel nostro Paese, sono circa 200mila le imprese che operano in questo settore. Numeri a parte, il Trucco permanente, detto anche PMU dall’inglese permanent make up, può riguardare diverse aree del viso e del corpo. Non solo le sopracciglia ma anche gli occhi, sui quali può essere disegnata una linea di eyeliner, il contorno e il riempimento delle labbra e l’imitazione del capezzolo a seguito di un intervento di ... Leggi su amica (Di domenica 26 febbraio 2023) Riempite, piumate, incurvate, sfoltite, assottigliate, tinte, decolorate, cancellate… Le eyebrows sono state al centro di diversi trend che si sono susseguiti negli anni. Ma sembra essercene uno più duraturo degli altri. Quello delle sopracciglia tatuate. Del resto si stima che siano oltre 2milioni gli italiani che hanno scelto di ricorrere al. Soprattutto donne. Ma anche uomini. E, nel nostro Paese, sono circa 200mila le imprese che operano in questo settore. Numeri a parte, il, detto anche PMU dall’inglese permanent make up, può riguardare diverse aree del viso e del corpo. Non solo le sopracciglia ma anche gli occhi, sui quali può essere disegnata una linea di eyeliner, il contorno e il riempimento delle labbra e l’imitazione del capezzolo a seguito di un intervento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedericaSure : @Supernova2017 ???? Dici che siamo impopolari ? E vabbè, meglio ! Io trovo che averne qualcuno, piccolo piccolo, sia… - AltamuraLiveIt : FaceUp Studio di Marinetta Ventura, trattamento labbra: trucco permanente (tatuaggio) o biorivitalizzazione?… - laspezianews : Corso per tatuaggi, piercing e trucco semi permanente in Confartigianato Il corso inizierà il prossimo 27 febbraio… - artigianisp : Corso per l'acquisizione dei requisiti igienico-sanitari per tatuatori e tpc (trucco permanente cromatico per l'est… -