Troppi soldi attorno al calcio. Bisognerebbe fermarlo per alcuni anni (Di domenica 26 febbraio 2023) Troppi soldi circolano attorno al calcio. Per salvare il più bel gioco del mondo Bisognerebbe fermarlo per alcuni anni Si sta deteriorando per l’eccesso di denaro che sottrae poesia allo sport e immettere corruzione. Prenda lei, Signora, l’iniziativa per interrompere, prima che sia troppo tardi, l’asta miliardaria dei campioni. È scomparso il sano agonismo per dare la caccia ai soldi. Troppe tentazioni, somme vertiginose al di fuori di ogni rapporto con la realtà dei mortali. Mbappé e Ronaldo guadagnano 17 milioni al mese. Calciatori, allenatori e procuratori non hanno stipendi inferiori al milione. La politica intervenga e induca la FIFA a prendere le proprie responsabilità. Troppo intrighi, menzogne e truffe. Ricatto delle aziende ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023)circolanoal. Per salvare il più bel gioco del mondoperSi sta deteriorando per l’eccesso di denaro che sottrae poesia allo sport e immettere corruzione. Prenda lei, Signora, l’iniziativa per interrompere, prima che sia troppo tardi, l’asta miliardaria dei campioni. È scomparso il sano agonismo per dare la caccia ai. Troppe tentazioni, somme vertiginose al di fuori di ogni rapporto con la realtà dei mortali. Mbappé e Ronaldo guadagnano 17 milioni al mese. Calciatori, allenatori e procuratori non hanno stipendi inferiori al milione. La politica intervenga e induca la FIFA a prendere le proprie responsabilità. Troppo intrighi, menzogne e truffe. Ricatto delle aziende ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @InterHubOff: ?? Servirà fare chiarezza sul futuro di Handanovic, ma in caso di addio piace da tempo Cragno. L’Inter non ha intenzione di… - Alfredo92084211 : @sonotantaroba Troppi soldi! ?????? - ildenaro_it : #Calciatori, #allenatori e #procuratori non hanno #stipendi inferiori al milione. La #politica intervenga e induca… - Chiara21942904 : @Pontifex_it HO TELEFONATO MEDIASET PER FERMARE QUESTA DERIVANTE ESCALATION CHE NON HA MAI FINE TROPPI SOLDI DELL'… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ?? Inter, servirà fare chiarezza sul futuro di Handanovic, ma in caso di addio piace da tempo Cragno. Il club nerazzurro… -