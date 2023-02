Troppe minacce alla sicurezza economica delle famiglie e tanti stanno crollando psicologicamente (Di domenica 26 febbraio 2023) Non sentitevi soli: se avete voglia di sfogarvi, scriveteci e vi ascolteremo. Oggi la sofferenza è troppo forte. Il lavoro è sempre più precario e sempre più privo di strumenti di garanzia mentre l’inflazione sta mettendo al tappeto il potere di acquisto delle famiglie e anche i loro risparmi. minacce alla sicurezza economica delle famiglie – IlovetradingLa rata del mutuo aumenta sempre di più mentre tanti Italiani ancora non si sono ripresi dalle conseguenze psicologiche del Covid. In tutto ciò arriva la direttiva europea case green che costringe le famiglie a lavori di adeguamento del proprio immobile che saranno incredibilmente costosi. A tutto questo dobbiamo aggiungere la guerra in Ucraina e la recessione ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 febbraio 2023) Non sentitevi soli: se avete voglia di sfogarvi, scriveteci e vi ascolteremo. Oggi la sofferenza è troppo forte. Il lavoro è sempre più precario e sempre più privo di strumenti di garanzia mentre l’inflazione sta mettendo al tappeto il potere di acquistoe anche i loro risparmi.– IlovetradingLa rata del mutuo aumenta sempre di più mentreItaliani ancora non si sono ripresi dalle conseguenze psicologiche del Covid. In tutto ciò arriva la direttiva europea case green che costringe lea lavori di adeguamento del proprio immobile che saranno incredibilmente costosi. A tutto questo dobbiamo aggiungere la guerra in Ucraina e la recessione ...

