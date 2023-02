Trema la Ferrari, l’ultima modifica è irregolare, la FIA sta già indagando (Di domenica 26 febbraio 2023) Batosta della FIA, la nuova modifica della Ferrari non piace alla federazione, la scuderia rischia di dover rinunciare al cambiamento PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo della Formula1 è in continua evoluzione e in vista del mondiale 2023 questa volta è stata la Ferrari a portare i cambiamenti più drastici. La nuova Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) Batosta della FIA, la nuovadellanon piace alla federazione, la scuderia rischia di dover rinunciare al cambiamento PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo della Formula1 è in continua evoluzione e in vista del mondiale 2023 questa volta è stata laa portare i cambiamenti più drastici. La nuova Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Vanzini: «Ferrari ha trovato affidabilità e avrà il miglior motore in griglia». Mercedes trema... - ferrari_fzenato : RT @signofliam: ricordiamo questo momento del ‘grazie’ con combo di occhi lucidi e mano che trema - Formula1WM : A meno di due giorni dall’inizio dei test pre-stagionali in Bahrain, in cui tutti i team dovranno svelare monoposto… -