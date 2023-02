Tredicenne ferita con le forbici, due coetanee accusate dell'aggressione (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Hanno discusso in un parco a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova, poi all'improvviso sono spuntate delle forbici da cucito con le quali è stata ferita una Tredicenne. Le due coetanee della vittima, accusate della violenta aggressione, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma. I militari stanno raccogliendo le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire il motivo della lite e dell'aggressione. La minorenne ferita alla testa - da quanto appreso - è stata trasportata all'ospedale di Verona, dove è ricoverata non in pericolo di vita. Sulla ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Hanno discusso in un parco a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova, poi all'improvviso sono spuntateda cucito con le quali è statauna. Le duea vittima,a violenta, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma. I militari stanno raccogliendo le testimonianze e i filmatie telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire il motivoa lite e. La minorennealla testa - da quanto appreso - è stata trasportata all'ospedale di Verona, dove è ricoverata non in pericolo di vita. Sulla ...

