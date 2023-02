Trasforma un libro in trailer | ecco il concorso per baby lettori-registi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Suoni, parole, immagini, musica: sapresti descrivere unutilizzando questi elementi? Sapresti realizzare un breve video promozionale per invogliare le altre persone a leggerlo? Se hai tra i 12 e i 14 anni, ami leggere, ami le nuove tecnologie e sei dotato di una buona fantasia, la Rete Bibliotecaria Bergamasca ha ilgiusto per te. Si intitola “Ciak si legge! Libri in video” e coinvolge i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia. Per iscriversi bisogna rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento. Basta poi leggere uno o più libri della bibliografia “Tempo libero… in rete 2023”, disponibile in tutte le biblioteche della Bergamasca e realizzare un cortometraggio per raccontarlo. Il bookdeve durare al massimo 2 minuti e potrà essere realizzato da un singolo o da un gruppo di ...