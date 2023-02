Trasferimento da sostegno a posto comune: il movimento è preceduto dai trasferimenti sulla stessa tipologia di posto (Di domenica 26 febbraio 2023) I trasferimenti vengono disposti secondo un preciso ordine, come esplicitato nel CCNI. L'Allegato 1 al contratto indica nel dettaglio l'ordine delle operazioni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) Ivengono disposti secondo un preciso ordine, come esplicitato nel CCNI. L'Allegato 1 al contratto indica nel dettaglio l'ordine delle operazioni L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Trasferimento da sostegno a posto comune: il movimento è preceduto dai trasferimenti sulla stessa tipologia di posto - lacittanews : I Paesi del G7 avvertono che contribuire allo sforzo militare russo in Ucraina comporterà “gravi costi”, in un mess… - Maurizi95112681 : L'unico sostegno allcraina è il trasferimento a vita in un gulag - Profilo3Marco : RT @TgLa7: Nelle prossime ore Giorgia Meloni il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il trasferiment… - massimo_san : RT @TgLa7: Nelle prossime ore Giorgia Meloni il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il trasferiment… -