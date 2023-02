Transizione ecologica, un successo il workshop dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi ed ICE Agenzia (Di domenica 26 febbraio 2023) È stato inaugurato il 22 febbraio 2023, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore d’Italia Fabrizio Saggio la prima giornata del Seminario-workshop dedicato alla Transizione ecologica in Tunisia e organizzato da ICE – Agenzia – Sezione Commerciale dell’Ambasciata italiana a Tunisi, che vede la partecipazione di 24 aziende italiane dei settori energia produzione, trasmissione e distribuzione ed energie rinnovabili, apparecchiature e tecnologie trattamento acque, automazione industriale ed infrastrutture. Il seminario – fa sapere l’ICE – ha registrato l’adesione di oltre 100 operatori locali qualificati. La Sessione Seminariale è stata ospitata dal Novotel Lac Tunis e ha visto, tra i partecipanti, il Ministero dell‘Industria, delle Miniere e ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 26 febbraio 2023) È stato inaugurato il 22 febbraio 2023, alla presenza di S.E. l’AmbasciatoreFabrizio Saggio la prima giornata del Seminario-dedicato allaina e organizzato da ICE –– Sezione Commercialeitaliana a, che vede la partecipazione di 24 aziende italiane dei settori energia produzione, trasmissione e distribuzione ed energie rinnovabili, apparecchiature e tecnologie trattamento acque, automazione industriale ed infrastrutture. Il seminario – fa sapere l’ICE – ha registrato l’adesione di oltre 100 operatori locali qualificati. La Sessione Seminariale è stata ospitata dal Novotel Lac Tunis e ha visto, tra i partecipanti, il Ministero dell‘Industria, delle Miniere e ...

