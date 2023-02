Tragedia sul Grignone, precipitano per 100 metri: morti due alpinisti bergamaschi (Di domenica 26 febbraio 2023) Una giornata splendida quella di sabato 25 febbraio 2023 per gli amanti della montagna. Il sole ha fatto breccia tra le nuvole regalando un clima ideale per un’escursione. Verso mezzogiorno però, sul versante Ovest del Grignone, in provincia di Lecco, è partito un allarme. A 2.100 metri un alpinista – volontario del Soccorso Alpino – non ha più avuto segnale degli altri due escursionisti che aveva in cordata nella salita del Couloir Zucchi. Ha chiesto aiuto ed immediatamente da Bergamo è decollato un elicottero di Areu che si è recato sul posto e ha perlustrato la zona. Poi la dolorosa conferma. In fondo ad un canalone i corpi senza vita dei due alpinisti. Due amici che condividevano la stessa passione: Riccardo Farina di 38 anni e Christian Cornago di 35 anni sono precipitati per oltre 100 metri. Un volo fatale che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Una giornata splendida quella di sabato 25 febbraio 2023 per gli amanti della montagna. Il sole ha fatto breccia tra le nuvole regalando un clima ideale per un’escursione. Verso mezzogiorno però, sul versante Ovest del, in provincia di Lecco, è partito un allarme. A 2.100un alpinista – volontario del Soccorso Alpino – non ha più avuto segnale degli altri due escursionisti che aveva in cordata nella salita del Couloir Zucchi. Ha chiesto aiuto ed immediatamente da Bergamo è decollato un elicottero di Areu che si è recato sul posto e ha perlustrato la zona. Poi la dolorosa conferma. In fondo ad un canalone i corpi senza vita dei due. Due amici che condividevano la stessa passione: Riccardo Farina di 38 anni e Christian Cornago di 35 anni sono precipitati per oltre 100. Un volo fatale che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bux0306 : @MarcoFattorini ?????? stupendooo davvero.. Meno male che ti leggo così mi risollevi L giornata.. al@pari di un comi… - infoitinterno : Tragedia sul Grignone: morti due escursionisti di Almè dopo un volo di 100 metri - AmoBergamo : #Bergamo Tragedia sul Grignone: morti due escursionisti di Almè dopo un volo di 100 metri - MetalMetthiu78 : @paolostallone66 Davide Astori e poi la tragedia del Moby Prince anche avevo preso l'anno prima. (Non per fare quel… - ilbomba_ : RT @natofree: Tragedia in Fvg, malore improvviso fatale mentre rientra da una gita; morto sul colpo #maloriimprovvisi -