Tragedia nel mare di Crotone, 43 morti tra cui un neonato. Il dolore del Papa (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI.- Sono 43 i migranti morti nel naufragio avvenuto all'alba di oggi davanti alle coste di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Proseguono le ricerche in mare. Impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Un bambino di 7 anni e un altro di pochi mesi sono finora tra i morti accertati ma il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Il barcone dei migranti, che era molto carico, si è spezzato in due a causa del mare molto agitato. Molte persone risultano ancora disperse. Le forze di polizia ritengono che sul barcone viaggiassero tra i 150 e i 180 migranti, provenienti per lo più da Iran, Pakistan e Afghanistan. Sono 80 i migranti finora tratti in salvo di cui 21 ora in ospedale. Accovacciati tra le dune basse di sabbia e la vegetazione ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI.- Sono 43 i migrantinel naufragio avvenuto all'alba di oggi davanti alle coste di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da. Proseguono le ricerche in. Impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Un bambino di 7 anni e un altro di pochi mesi sono finora tra iaccertati ma il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Il barcone dei migranti, che era molto carico, si è spezzato in due a causa delmolto agitato. Molte persone risultano ancora disperse. Le forze di polizia ritengono che sul barcone viaggiassero tra i 150 e i 180 migranti, provenienti per lo più da Iran, Pakistan e Afghanistan. Sono 80 i migranti finora tratti in salvo di cui 21 ora in ospedale. Accovacciati tra le dune basse di sabbia e la vegetazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artdielle : Anche stavolta è una storia che nasce dentro una enorme tragedia collettiva, la guerra bosniaca, quella raccontata… - sbonaccini : Col fiato sospeso per le ricerche in corso di altri possibili sopravvissuti all'ennesima tragedia in mare nel croto… - pfmajorino : Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogna. - ferro_fabiano : RT @pfmajorino: Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogn… - martinadeifiori : RT @OrioliPaolo: Piantedosi ha detto che il naufragio nel crotonese è una tragedia immane. Ha appena portato il concetto di lacrime di cocc… -