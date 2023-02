Tragedia migranti, Giletti e Mentana concordi: un unico responsabile, l'Europa (Di domenica 26 febbraio 2023) - Sia il conduttore di 'Non è l'Arena' sia il direttore del TgLa7 ritengono che l'Ue ha sempre voltato la faccia a questi drammi. 'Dobbiamo decidere cosa fare. Tutte le volte facciamo finta di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Sia il conduttore di 'Non è l'Arena' sia il direttore del TgLa7 ritengono che l'Ue ha sempre voltato la faccia a questi drammi. 'Dobbiamo decidere cosa fare. Tutte le volte facciamo finta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tragedia al largo delle coste della Calabria - 6000sardine : Calabria: una tragedia immensa. Chi può faccia, chi non vuole si dimetta. #migranti #restiamoumani #povereanime #6000sardine - pierofassino : Nuova tragedia di migranti. Se i mezzi di Guardia Costiera e Polizia inviati per recuperare i cadaveri fossero stat… - jopratix : RT @HoaraBorselli: Decine di #migranti morti annegati. Ennesima tragedia per mano di scafisti che barattano vite umane al prezzo di un bigl… - c_cavallo : RT @UCSCEI: 'Questa ennesima tragedia, nella sua drammaticità, ricorda che la questione dei migranti e dei rifugiati va affrontata con resp… -