Tragedia in mare, quarantacinque migranti morti durante uno sbarco nel Crotonese (Di domenica 26 febbraio 2023) Più di 250 persone sull'imbarcazione. Il governatore Occhiuto accusa: "Dov'è l'Europa?". Piantedosi: Tragedia immane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare “barchini” sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle… - pfmajorino : Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogna. - FratellidItalia : ?? Esprimiamo profondo dolore per questa ennesima tragedia del mare. Il Governo Meloni è impegnato a fermare le part… - carolpantanifi : RT @matteosalvinimi: Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare “barchini” sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle di… - darwinia1492 : La tragedia nel mare presentata dal Tg2 quasi come un episodio di cronaca nera. I trafficanti e gli scafisti sono d… -