Tragedia di Crotone | Meloni “non speculare su questi morti”

(Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio, Giorgia, esprime il suo profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini. E' criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni meteo avverse. E' disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del ‘bigliettò da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro. Il Governo è impegnato a impedire le partenze, e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza. Si commenta da sè l'azione di chi oggi specula su, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole.”. Lo si legge in una nota della Presidenza del Consiglio. (ITALPRESS). Photo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - fattoquotidiano : La barca spezzata, in balìa delle onde. E i corpi lungo la spiaggia. Le prime immagini della tragedia di #Crotone - mauroberruto : Un’altra tragedia, altro dolore, altri morti nel Mar Mediterraneo, quel “mare nostrum” che ha unito culture e popo… - alessandro5161 : RT @DantiNicola: Le parole non bastano di fronte a questa ennesima tragedia. Oggi sulle spiagge di #Crotone piangiamo la vita di bambini, d… - Natalin33515492 : RT @MSF_ITALIA: ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini. Anche… -

... a una trentina di chilometri da. Decine e decine di morti annegati, tra di loro anche bambini, tanti i dispersi. La Calabria è in lutto per questa immane- scrive in una nota ...... si esprime sul naufragio avvenuto quest'oggi stamani nel territorio di Steccato di Cutro, in provincia di, che ha causato oltre 40 morti. Queste le sue parole: "Unaterribile e ...

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 40 morti | "Sulla barca eravamo in 250" TGCOM

Migranti, naufragio in provincia di Crotone: sono oltre 40 i morti Sky Tg24

Tragedia in mare a Crotone, decine di migranti morti in un naufragio Quotidiano del Sud

Crotone, tragico naufragio di migranti: decine di morti. Piantedosi: “Ora bloccare le partenze” Il Primato Nazionale

Tragedia di Crotone, Meloni “non speculare su questi morti” Il Tempo

Tragedia all'alba nel mare Ionio, davanti alle coste calabresi, a Steccato di Cutro. Il fragile scafo con 250 persone potrebbe esser stato spezzato dalle onde. Recuperate decine di superstiti ...Un’altra tragedia dell’immigrazione nel Mediterraneo, avvenuta a largo di Cutro (Crotone): il bilancio provvisorio parla di 33 morti, tra cui molti bambini, a bordo di un peschereccio che si si è spez ...