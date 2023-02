"Tragedia che ci addolora e ci interroga, in queste condizioni non si deve partire" (Di domenica 26 febbraio 2023) La Tragedia in Calabria ha scosso l'opinione pubblica: il ministro Piantedosi richiama anche l'Europa per trovare soluzioni a queste disgrazie Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Lain Calabria ha scosso l'opinione pubblica: il ministro Piantedosi richiama anche l'Europa per trovare soluzioni adisgrazie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Esprimiamo profondo dolore per questa ennesima tragedia del mare. Il Governo Meloni è impegnato a fermare le part… - artdielle : Anche stavolta è una storia che nasce dentro una enorme tragedia collettiva, la guerra bosniaca, quella raccontata… - pfmajorino : Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogna. - sciltian : RT @gennaromigliore: C’è qualcuno in questo governo che guardando questa fotografia riesca a vedere le centinaia di vite spezzate, la trage… - c_cavallo : RT @UCSCEI: 'Questa ennesima tragedia, nella sua drammaticità, ricorda che la questione dei migranti e dei rifugiati va affrontata con resp… -