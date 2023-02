Traffico Roma del 26-02-2023 ore 17:30 (Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sull’accordo di Traffico rallenta lungo la carreggiata esterna tra via Appia diramazione Roma sud e rallentamenti anche nel Senna tra via Tuscolana e la via Ardeatina Traffico nel complesso scorrevole su rete viaria della capitale segnaliamo per alcuni incidenti il primo sul Lungotevere dei vallati all’altezza di Ponte sisso l’altro in viale Furio Camillo nei pressi di via Niso sono possibili rallentamenti il pieno svolgimento della manifestazione con corteo partito da Piazza della Repubblica per raggiungere poi Piazza Madonna di Loreto l’itinerario via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali che sulle direzioni anche per linee bus di zona al passaggio dei partecipanti e oggi per la quarta domenica ecologica di nuovo blocco per i veicoli più inquinanti ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sull’accordo dirallenta lungo la carreggiata esterna tra via Appia diramazionesud e rallentamenti anche nel Senna tra via Tuscolana e la via Ardeatinanel complesso scorrevole su rete viaria della capitale segnaliamo per alcuni incidenti il primo sul Lungotevere dei vallati all’altezza di Ponte sisso l’altro in viale Furio Camillo nei pressi di via Niso sono possibili rallentamenti il pieno svolgimento della manifestazione con corteo partito da Piazza della Repubblica per raggiungere poi Piazza Madonna di Loreto l’itinerario via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali che sulle direzioni anche per linee bus di zona al passaggio dei partecipanti e oggi per la quarta domenica ecologica di nuovo blocco per i veicoli più inquinanti ...

